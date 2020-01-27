27 Ocak reyting sonuçları: Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması nedir?

27 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğu merak ediliyor. Pazartesi akşamları Star TV’de Sefirin Kızı, Show TV’de Çukur, Fox TV’de Yasak Elma, Kanal D’de Zalim İstanbul, TRT 1’de Vuslat dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması belli oluyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilir, geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlara ulaşabilirsiniz.