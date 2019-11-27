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  3. 27 Kasım reyting sonuçları: Çarşamba Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması

27 Kasım reyting sonuçları: Çarşamba Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması

27 Kasım reyting sonuçları: Çarşamba Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 27 Kasım Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından sıralama belli oluyor. Haberimiz içerisinden reyting sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

27 Kasım reyting sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kaçıncı sırada? Çarşamba akşamları TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kuruluş Osman 34.01 puan alarak birinci, MasterChef Türkiye 13.35 share alarka üçüncü, Afili Aşk 12.72 share alarak dördüncü oldu.


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