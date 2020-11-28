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  • 27 Kasım 2020 reyting sonuçları nasıl? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo cuma reyting sonuçları
28 Kasım 2020 Cumartesi 09:31 | Son Güncelleme:

27 Kasım 2020 reyting sonuçları nasıl? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo cuma reyting sonuçları

27 Kasım 2020 reyting sonuçları nasıl" Hercai, Kırmızı Oda, Ramo cuma reyting sonuçları

27 Kasım 2020 reyting sonuçları heyecanla beklenirken cuma akşamı en çok izlenen yapım belli olacak. Dün akşam yeni bölümleri ile ekrana gelen diziler arasında ATV'de Hercai, Tv 8'de Kırmızı Oda, Show Tv'de Ramo, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, Kanal D'de Arka Sokaklar ve Fox Tv'de Çocukluk yer aldı. 27 Kasım 2020 reyting sonuçları, dizi izleyicileri tarafından sık sık merak ediliyor. Peki, 27 Kasım 2020 reyting sonuçları nasıl? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo cuma reyting sonuçları...

27 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklanınca cuma akşamı en çok izlenen yapım öğrenilmiş olunacak. Her gün bir önceki günün reytinglerini aktararak, yapımların Total, AB ve ABC gruplarında sıralaması yer alıyor. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, ATV'de Hercai, Tv 8'de Kırmızı Oda ve Fox Tv'de Çocukluk yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıktı. 27 Kasım 2020 reyting sonuçları nasıl? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo cuma reyting sonuçları sizlerle...

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

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