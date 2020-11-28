27 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklanınca cuma akşamı en çok izlenen yapım öğrenilmiş olunacak. Her gün bir önceki günün reytinglerini aktararak, yapımların Total, AB ve ABC gruplarında sıralaması yer alıyor. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, ATV'de Hercai, Tv 8'de Kırmızı Oda ve Fox Tv'de Çocukluk yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıktı. 27 Kasım 2020 reyting sonuçları nasıl? Hercai, Kırmızı Oda, Ramo cuma reyting sonuçları sizlerle...