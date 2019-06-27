Oyna Kazan sevenlerin merak ettiği sorulardan birisi de Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün yayınlandı mı? Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Yarışmada sorulara doğru cevap veren bireyler bir sonraki soruya geçme hakkı kazanıyorlar. Saat 19:00’da ve 21:30’da yapılacak olan yarışma için ipucu sorusu ve editörün kıyağını araştıran yarışmacılar haberimiz içerisinden ulaşabilirler. İşte 27 Haziran Oyna Kazan editörün kıyağı ve ipucu sorusu

Oyna Kazan ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Oyna Kazan 27 Haziran editörün kıyağı belli oldu! Haberin devamından editörün kıyağına ulaşabilirsiniz.