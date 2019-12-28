27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Ferhat ile Şirin ,Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması..

27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduklarını araştırıyor. Cuma akşamı Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit,Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Tv8’de MasterChef programları ekrana geldi. 27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sizlerle..