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  3. 27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Ferhat ile Şirin ,Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması..

27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Ferhat ile Şirin ,Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması..

27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı" Ferhat ile Şirin ,Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması..

27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Cuma günü reyting sonuçlarında hangi dizilerin birinci olduğu merak ediliyor. Reytingler Total, AB ve ABC olarak yayınlanıyor. 27 Aralık Cuma günüKanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, Tv8’de Masterchef ekranlara geldi. 27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

 

27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor.  İzleyiciler izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduklarını araştırıyor. Cuma akşamı  Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit,Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Tv8’de MasterChef programları ekrana geldi. 27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sizlerle.. 


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