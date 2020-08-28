27 Ağustos 2020 tarihli reyting sonuçları yayında! MasterChef, Müge Anlı reyting sıralaması sonuçları nasıl?

27 Ağustos reyting sonuçları dün akşamın en çok tercih edilen 10 yapımını listeliyor. Reyting sonuçları TV'de gösterilen yapımların izlenme oranlarını yansıtıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı sinema filmleri yayınlandı. Bazı dizilerin de yeni bölümleri izleyici ile buluştu.