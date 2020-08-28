Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3322
  • 8,7254
  • 460.622
  • 1109.74
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 27 Ağustos 2020 tarihli reyting sonuçları yayında! MasterChef, Müge Anlı reyting sıralaması sonuçları nasıl?
28 Ağustos 2020 Cuma 10:27 | Son Güncelleme:

27 Ağustos 2020 tarihli reyting sonuçları yayında! MasterChef, Müge Anlı reyting sıralaması sonuçları nasıl?

27 Ağustos 2020 tarihli reyting sonuçları yayında! MasterChef, Müge Anlı reyting sıralaması sonuçları nasıl"

Her akşam TV kanallarında çeşitli dizi, film ve programlar yayınlanıyor. Reyting sonuçları da söz konusu yapımların izlenme oranlarını yansıtıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı sinema filmleri yayınlandı. Bazı dizilerin de yeni bölümleri izleyici ile buluştu. 27 Ağustos reyting sonuçları dün akşamın en çok tercih edilen 10 yapımını listeliyor.

27 Ağustos reyting sonuçları dün akşamın en çok tercih edilen 10 yapımını listeliyor. Reyting sonuçları TV'de gösterilen yapımların izlenme oranlarını yansıtıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı sinema filmleri yayınlandı. Bazı dizilerin de yeni bölümleri izleyici ile buluştu. 

Japonya Başbakanı resmen istifa etti!
İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı
Sağlık çalışanları dikkat: Yıl sonuna kadar ulaşım ücretsiz
Güvenlik görevlileri cinayeti önledi... Hastanede eski eşini öldürecekti
Bakan Albayrak paylaştı: ‘Battık, bittik‘ lobisi yine üzülecek
C vitamini neden önemli?

C vitamini neden önemli?

Beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirsiniz! 28 Ağustos 2020 günl

Beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirsiniz! 28 Ağustos 2020 günlük burç yorumları

Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü

Savunma sanayisinde ''yapay zeka'' dönüşümü

Kars'ı sinekler bastı

Kars'ı sinekler bastı