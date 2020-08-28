28 Ağustos 2020 Cuma 10:27 | Son Güncelleme:
27 Ağustos 2020 tarihli reyting sonuçları yayında! MasterChef, Müge Anlı reyting sıralaması sonuçları nasıl?
Her akşam TV kanallarında çeşitli dizi, film ve programlar yayınlanıyor. Reyting sonuçları da söz konusu yapımların izlenme oranlarını yansıtıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı sinema filmleri yayınlandı. Bazı dizilerin de yeni bölümleri izleyici ile buluştu. 27 Ağustos reyting sonuçları dün akşamın en çok tercih edilen 10 yapımını listeliyor.
27 Ağustos reyting sonuçları dün akşamın en çok tercih edilen 10 yapımını listeliyor. Reyting sonuçları TV'de gösterilen yapımların izlenme oranlarını yansıtıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı sinema filmleri yayınlandı. Bazı dizilerin de yeni bölümleri izleyici ile buluştu.