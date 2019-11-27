26 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Salı günü Azize, Kadın reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. Salı akşamları Star TV’de Çocuk, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Azize dizileri ekrana geliyor. TV 8’de sevilen yarışma programı Masterchef yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarında Total puan türünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci sırada, Kadın ikinci sırada, Masterchef beşinci sırada, Azize ise on birinci sırada yer aldı. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.