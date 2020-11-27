26 Kasım 2020 reyting sonuçları: Dün akşamın reyting sonuçları nasıl?

26 Kasım 2020 reyting sonuçları bugün belli oluyor. En çok izlenen ve takip edilen yapımlar reyting sıralamasında açıklanıyor. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor ve Star Tv'de yeni dizi Sol Yanım izleyici ile buluştu. 26 Kasım 2020 reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında dizi, film ve programların yeri açıklanacak. 26 Kasım 2020 reyting sonuçları sizlerle...