27 Kasım 2020 Cuma 09:19 | Son Güncelleme:
26 Kasım 2020 reyting sonuçları: Dün akşamın reyting sonuçları nasıl?
26 Kasım 2020 reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen yapımı belli olacak. Ekrana gelen dizi, film ve programların sıralamaları reyting sonuçlarına göre oluyor. Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları dizi izleyicilerinin takip ettiği konu başlıklarından oluyor. 26 Kasım 2020 Çarşamba akşamı, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor ve yeni dizi Sol Yanım yer aldı. 26 Kasım 2020 reyting sonuçlarına göre Dün akşamın reyting sonuçları nasıl?
26 Kasım 2020 reyting sonuçları bugün belli oluyor. En çok izlenen ve takip edilen yapımlar reyting sıralamasında açıklanıyor. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor ve Star Tv'de yeni dizi Sol Yanım izleyici ile buluştu. 26 Kasım 2020 reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında dizi, film ve programların yeri açıklanacak. 26 Kasım 2020 reyting sonuçları sizlerle...