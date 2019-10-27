26 Ekim reyting sonuçları açıklandı! İşte Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. 26 Ekim reyting sonuçlarında kim birinci? Cumartesi günü Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 7, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Fox Tv’de O Ses Türkiye, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor.