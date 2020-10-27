26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Sefirin Kızı, Yasak Elma, Çukur, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 26 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.