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  • 26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları belli oldu mu?
27 Ekim 2020 Salı 08:48 | Son Güncelleme:

26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları belli oldu mu?

26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları belli oldu mu"

26 Ekim reyting sonuçları haftanın ilk gününde izlenme oranı yüksek olan 10 yapımı listeliyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma, Çukur, Sefirin Kızı dizileri reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te haftanın yeni takım kaptanları seçildi. Heyecanla takip edilen programda haftanın takımları da belli olmuş oldu.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Sefirin Kızı, Yasak Elma, Çukur, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 26 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p><p>Editör:

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