26 Aralık reyting sonuçları nasıl? Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, İbo Show reyting sonuçları belli mi?

26 Aralık reyting sonuçları bugün Total, AB ve ABC gruplarında sıralanacak. Her gün yeni bölümleri ile yayınlanan dizi, film ve programlar için reyting sonuçları önem arz ediyor. Dün akşam TRT 1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Star Tv'de İbo Show Atv'de ise Kim Milyoner Olmak İster izleyici ile buluştu. Reyting rekorları kıran Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı gibi yapımların 26 Aralık reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Peki, 26 Aralık reyting sonuçları nasıl?

26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI NASIL?

26 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTA CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

GONUL DAGI TRT 1

KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

SHOW ANA HABER SHOW TV

IBO SHOW STAR TV

KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

MASTERCHEF TURKIYE TV8

HABER ONU SHOW TV

SEN CAL KAPIMI FOX

KANAL D ANA HABER KANAL D