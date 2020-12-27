26 Aralık reyting sonuçları nasıl? Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, İbo Show reyting sonuçları belli mi?
26 Aralık reyting sonuçları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oldu. Ekranların en çok izlenen yapımları 26 Aralık reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında yerini alacak. Dün televizyon ekranlarından TRT 1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Star Tv'de İbo Show Atv'de ise Kim Milyoner Olmak İster ekrana geldi. Peki, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, İbo Show reyting sonuçları belli mi? 26 Aralık reyting sonuçları nasıl?
26 Aralık reyting sonuçları bugün Total, AB ve ABC gruplarında sıralanacak. Her gün yeni bölümleri ile yayınlanan dizi, film ve programlar için reyting sonuçları önem arz ediyor. Dün akşam TRT 1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Star Tv'de İbo Show Atv'de ise Kim Milyoner Olmak İster izleyici ile buluştu. Reyting rekorları kıran Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı gibi yapımların 26 Aralık reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Peki, 26 Aralık reyting sonuçları nasıl?
26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI NASIL?
26 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.
GEÇEN HAFTA CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL İLK 10 PROGRAM
GONUL DAGI TRT 1
KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV
GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
SHOW ANA HABER SHOW TV
IBO SHOW STAR TV
KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV
MASTERCHEF TURKIYE TV8
HABER ONU SHOW TV
SEN CAL KAPIMI FOX
KANAL D ANA HABER KANAL D