26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları izlenme oranı fazla olan ilk 10 yapımı listeliyor. Dün akşam TV'de MasterChef vardı. Yarışmada dokunulmazlık oyunları oyandı ve eleme adayları belirlendi. MasterChef, haftalardır reyting listesinde ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. 26 Ağustos reyting sonuçları da dün geceye ait sıralamayı sunacak.