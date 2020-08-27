27 Ağustos 2020 Perşembe 09:29 | Son Güncelleme:
26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?
26 Ağustos reyting sonuçları dün akşam televizyonda en çok izlenen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksel olan 10 yapım reyting sıralamasına giriyor. İzleyiciler dizi, film bve programlar arasından bazılarını daha çok tercih ediyorlar. Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor.
Reyting sonuçları izlenme oranı fazla olan ilk 10 yapımı listeliyor. Dün akşam TV'de MasterChef vardı. Yarışmada dokunulmazlık oyunları oyandı ve eleme adayları belirlendi. MasterChef, haftalardır reyting listesinde ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. 26 Ağustos reyting sonuçları da dün geceye ait sıralamayı sunacak.