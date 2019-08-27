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  3. 26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! İşte reyting sıralaması

26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! İşte reyting sıralaması

26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! İşte reyting sıralaması

26 Ağustos reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle gündüz kuşağı programlarının sıralamadaki durumu merak ediliyor. Masterchef, Yemekteyiz, Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal’la Sofrada reyting sıralaması nasıl? Haberimiz içerisinden güncel reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 26 Ağustos reyting sonuçlarında kim birinci? Pazartesi günü yayınlanan programlardan en çok hangisinin reyting aldığı merak ediliyor. Masterchef, Yemekteyiz, Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal’la Sofrada reyting sıralaması nasıl? 26 Ağustos’ta AB puan türünde 18.31 share alan Masterchef birinci oldu. İkinci sırada Yaşamak Güzel Şey filmi yer aldı. Zuhal Topal’la Sofrada yarışma programı ise on ikinci sıraya yerleşerek gündüz kuşağı yarışmaları arasında birinci oldu.

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