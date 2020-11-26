26 Kasım 2020 Perşembe 10:17 | Son Güncelleme:
25 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Sadakatsiz ve Kuruluş Osman reyting sonuçları
25 Kasım reyting sonuçları dizi izleyicilerin ilgi ile takip ettiği başlıklardan oluyor. Ekrana gelen yapımların yeni bölümlerinin ne kadar izlendiği reyting sıralamasıyla açıklanıyor. Çarşamba reyting sonuçlarında zirve için yarışan Sadakatsiz ve Kuruluş Osman seyirci karşısına çıktı. 25 Kasım reyting sonuçlarına göre iki yapımın Total, AB ve ABC gruplarında yeri belli oldu. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu?
25 Kasım reyting sonuçları açıklanınca zirvenin sahibi de belli oldu. Her gün düzenli olarak yayınlanan sonuçlar, Total, AB ve ABC gruplarına göre sıralanıyor. Dün akşam uzun süredir reyting rekorları kıran iki dizi ekrana geldi. Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de ise tarihi dizi Kuruluş Osman televizyonda izleyici ile buluştu. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Sadakatsiz ve Kuruluş Osman reyting sonuçları...