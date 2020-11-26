25 Kasım reyting sonuçları belli oldu! Sadakatsiz ve Kuruluş Osman reyting sonuçları

25 Kasım reyting sonuçları açıklanınca zirvenin sahibi de belli oldu. Her gün düzenli olarak yayınlanan sonuçlar, Total, AB ve ABC gruplarına göre sıralanıyor. Dün akşam uzun süredir reyting rekorları kıran iki dizi ekrana geldi. Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de ise tarihi dizi Kuruluş Osman televizyonda izleyici ile buluştu. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Sadakatsiz ve Kuruluş Osman reyting sonuçları...