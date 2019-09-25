25 Eylül reyting sonuçları: Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

Reyting sonuçları araştırılıyor. Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk dizileri ekrana geliyor. TRT’de yeni dizi Benim Adım Melek yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Afili Aşk 20.22 share alarak birinci sırada, Masterchef Türkiye 8.58 share alarak beşinci sırada yer aldı. Kuzgun dizisi sekizinci, Sen Anlat Karadeniz dokuzuncu sırada yer aldı.