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  3. 25 Eylül reyting sonuçları: Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

25 Eylül reyting sonuçları: Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

25 Eylül reyting sonuçları: Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

25 Eylül reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk dizileri yayınlanıyor. 25 Eylül’de TRT 1’de Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor.

Reyting sonuçları araştırılıyor. Çarşamba akşamları Star TV’de Kuzgun, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk dizileri ekrana geliyor. TRT’de yeni dizi Benim Adım Melek yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Afili Aşk 20.22 share alarak birinci sırada, Masterchef Türkiye 8.58 share alarak beşinci sırada yer aldı. Kuzgun dizisi sekizinci, Sen Anlat Karadeniz dokuzuncu sırada yer aldı.

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