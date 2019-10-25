Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7676
  • 6,402
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü Hercai, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü Hercai, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Cuma günü Hercai, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

25 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sıralamasında hangi yapım birinci? Cuma akşamları ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri yayınlanıyor. Star TV’de ise yeni dizi Sevgili Geçmiş ilk bölümü ile ekrana geliyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

Reyting sonuçları her gün merak edilen konular arasında bulunuyor. 25 Ekim reyting sonuçlarında kim birinci? Cuma akşamları ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri ekrana geliyor. Star TV’de ise yeni dizisi Sevgili Geçmiş ilk bölümü ile ekrana geliyor. İzleyiciler yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından sıralamada hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyorlar.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
Aşk iddialarına açıklık getirdi
Mehmet Ali Erbil setlere döndü
Ünlü çiftten üzen haber
Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
<p>Sevilen sunucu Dilay Korkmaz, deprem olduğunda kendini tişörtünü ütülerken bulduğunu söyleyip, ba

Ünlü Ekran Yüzünden İlginç Açıklamalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tatmak için sıraya giriyorlar... Kilosu 700 lira!

Emeklilerin maaşlarına zam ayarı