25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü Hercai, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

Reyting sonuçları her gün merak edilen konular arasında bulunuyor. 25 Ekim reyting sonuçlarında kim birinci? Cuma akşamları ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri ekrana geliyor. Star TV’de ise yeni dizisi Sevgili Geçmiş ilk bölümü ile ekrana geliyor. İzleyiciler yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından sıralamada hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyorlar.