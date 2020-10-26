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  • 25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, Menajerimi Ara, Öğretmen reyting sonuçları sıralaması nasıl?
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:05 | Son Güncelleme:

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, Menajerimi Ara, Öğretmen reyting sonuçları sıralaması nasıl?

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Arıza, Menajerimi Ara, Öğretmen reyting sonuçları sıralaması nasıl"

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Menajerimi Ara, Arıza, Öğretmen, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 25 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.

25 Ekim reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapımı listeliyor. Pazar akşamları ekrana gelen Menajerimi Ara, Arıza, Öğretmen dizileri reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Heyecanla takip edilen programda haftanın elenen ismi de belli olmuş oldu.

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