25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Arıza, Menajerimi Ara, Öğretmen reyting sonuçları sıralaması nasıl?

25 Ekim reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapımı listeliyor. Pazar akşamları ekrana gelen Menajerimi Ara, Arıza, Öğretmen dizileri reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Heyecanla takip edilen programda haftanın elenen ismi de belli olmuş oldu.