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  • 25 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Akrep reyting birincisi kim?
26 Aralık 2020 Cumartesi 10:51 | Son Güncelleme:

25 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Akrep reyting birincisi kim?

25 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Akrep reyting birincisi kim"

25 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Atv'de Hercai, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de Kırmızı Oda, Star Tv'de Akrep ve TRT1'de ise Payitaht Abdülhamid dizileri izleyicileri ile buluştu. Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında açıklandı. Güncel reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

25 Aralık 2020 güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Akrep reyting birincisi kim, zirvenin sahibi kim oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dün akşam Atv'de Hercai, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de Kırmızı Oda, Star Tv'de Akrep ve TRT1'de ise Payitaht Abdülhamid dizileri arasında reyting savaşı vardı. İşte güncel reyting sonuçları...

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Aralık 2020 cuma reyting sonuçları açıklandı. Total puan türüne göre Arka Sokaklar birinci, Ab puan türünde Kırmızı oda birinci ve Abc puan türünde ise yine Kırmızı Oda birinci oldu.

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