MasterChef, Menajerimi Ara reyting sonuçları nasıl? 25 Ağustos 2020 reyting listesi yayında!

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Dün akşam TV'de ekranların yeni soluklu dizisi Menajerimi Ara yayınlandı. Yabancı dizi uyarlaması olan Menajerimi Ara, vatandaşlardan tam not aldı.