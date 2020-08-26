26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:46 | Son Güncelleme:
MasterChef, Menajerimi Ara reyting sonuçları nasıl? 25 Ağustos 2020 reyting listesi yayında!
TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve programlardan en çok izlenenler reyting sonuçları ile belirleniyor. Televizyon izleyicisi popüler kanallarda yayınlanan bazı yapımları daha çok tercih ediyorlar. Dün akşam Star TV'de yeni dizi Menajerimi Ara vardı. Dizi, ilgiyle takip edilirken reyting listesi içerisine de girdi.
25 Ağustos tarihli reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Dün akşam TV'de ekranların yeni soluklu dizisi Menajerimi Ara yayınlandı. Yabancı dizi uyarlaması olan Menajerimi Ara, vatandaşlardan tam not aldı.