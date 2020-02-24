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  3. 24 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur, Survivor reyting sıralaması

24 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur, Survivor reyting sıralaması

24 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı" Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur, Survivor reyting sıralaması

24 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafında araştırılıyor. Pazartesi günleri birbirinden iddialı dizi ve programların yeni bölümleri izleyiciler ile buluşuyor. Hangi yapımın birinci olduğu merak ediliyor. Bu akşam Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Reyting sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde...

Reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. İzleyiciler hangi yapımın birinci sırada yer aldığını öğrenmek istiyor. Pazartesi akşamı Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Yasak Elma, Tv8’de Survivor'un yeni bölümleri yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarına göre totalde Sefirin Kızı birinci, Çukur ikinci, Survivor ise beşinci oldu. Peki, bu hafta kim birinci olacak? Reyting sonuçları ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

 

 


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