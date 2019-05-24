24 Mayıs reyting sonuçları: Cuma Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması
24 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması yoğun ilgi görüyor. Cuma akşamları Star TV’de İstanbullu Gelin, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, TV 8’de Kızım dizinleri ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Hercai 27.1 share alarak birinci sırada, Arka Sokaklar 16.48 share alarak üçüncü sırada, İstanbullu Gelin 9.07 share alarak onuncu sırada yer aldı. Detaylı reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. 24 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Cuma akşamları Star TV’de İstanbullu Gelin, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, TV 8’de Kızım dizinleri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde Hercai 27.1 share alarak birinci sırada, Arka Sokaklar 16.48 share alarak üçüncü sırada, İstanbullu Gelin 9.07 share alarak onuncu sırada yer aldı. Detaylı reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilir, dizilerin aldığı reytingleri öğrenebilirsiniz.