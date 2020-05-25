24 Mayıs 2020 reyting sonuçları açıklandı! 24 Mayıs reyting birincisi yapım hangisi?

24 Mayıs 2020 reyting sonuçları merak ediliyor. Tüm televizyon takipçileri 24 Mayıs reyting birincisi yapım hangisi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon yapımları yeni bölümleri ile ekranlara geliyordu. Yarışma olarak da Survivor ekranlar geldi. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. İşte güncel reyting sonuçları..