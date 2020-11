24 Kasım 2020 reyting sonuçları burada! Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

24 Kasım reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Yeni bölümleri ile ekrana gelen yapımlar reyting sıralamasında yerlerini alıyor. Salı akşamı TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu ve Tv 8'de sevilen ve en çok izlenen yarışma programı MasterChef yer aldı. 24 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci?