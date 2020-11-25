25 Kasım 2020 Çarşamba 10:26 | Son Güncelleme:
24 Kasım 2020 reyting sonuçları burada! Salı reyting sonuçları açıklandı mı?
24 Kasım reyting sonuçları açıklandı ve en çok hangi yapımın izlendiği belli oldu. Dün akşam seyircilerin karşına çıkan Masumlar Apartmanı duygu dolu anlar yaşatırken EDHO ise heyecanı dorukta tuttu. Dün akşam izleyicilerin en çok takip ettiği yapımlar, 24 Kasım reyting sonuçlarına göre sıralandı Peki, 24 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?
24 Kasım reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Yeni bölümleri ile ekrana gelen yapımlar reyting sıralamasında yerlerini alıyor. Salı akşamı TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu ve Tv 8'de sevilen ve en çok izlenen yarışma programı MasterChef yer aldı. 24 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci?