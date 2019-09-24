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  3. 24 Eylül reyting sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları reyting sıralaması

24 Eylül reyting sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları reyting sıralaması

24 Eylül reyting sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları reyting sıralaması

24 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Salı reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef yapımları salı akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizi EDHO’nun yeni sezonunun başlaması ile beraber reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığı merak ediliyor. Güncel reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Salı akşamları ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef yapımları salı akşamları ekrana geliyor. Sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına başlamadan önce Kimse Bilmez ATV’de yayınlanıyordu. Sevilen dizi EDHO’nun yeni sezonunun başlaması ile beraber reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçalrda AB puan türünde MasterChef ikinci, Kimse Bilmez beşinci, Kardeş Çocukları sekizinci sırada yer aldı.

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