25 Eylül 2020 Cuma 08:08 | Son Güncelleme:
24 Eylül Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicisinin taleplerini belirleme konusunda etkili oluyor. Dizi, film ve programlar arasından izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 24 Eylül reyting sonuçları içerisinde dün akşam yayınlanan yapımlardan bazıları bulunuyor. Dün akşam TV'de MasterChef, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor vardı.
24 Eylül Çarşamba gününe ait reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını gösteriyor. Dizi, film ve programlar arasından tercih edilenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor. Dün Akşam FOX TV'de Mucize Doktor yeni bölüm vardı. MasterChef Türkiye'de ise bireysel dokunulmazlık oynanarak eleme adaylarına yeni isimler eklendi.