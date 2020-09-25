24 Eylül Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

24 Eylül Çarşamba gününe ait reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını gösteriyor. Dizi, film ve programlar arasından tercih edilenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor. Dün Akşam FOX TV'de Mucize Doktor yeni bölüm vardı. MasterChef Türkiye'de ise bireysel dokunulmazlık oynanarak eleme adaylarına yeni isimler eklendi.