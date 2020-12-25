25 Aralık 2020 Cuma 09:20 | Son Güncelleme:
24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Alev Alev, Mucize Doktor, Sol Yanım dünün reyting sonuçları
24 Aralık reyting sonuçları açıklanıyor ve en çok izlenen yapım netleşiyor. Dün akşam Star Tv'de Sol Yanım, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de İyi Aile Babası ve ATV'de ise Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. 24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?
24 Aralık reyting sonuçlarına yönelik aramalar sürüyor. Dün en çok izlenen dizi, film ve program belli olacak. Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de İyi Aile Babası ve ATV'de ise Bir Zamanlar Çukurova izleyici ile buluştu. Ekranların en çok izlenen yapımları her hafta yeni bölümleri ile reyting sonuçları için yarışıyor. Geçen hafta sonuçlarda en çok izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova tüm gruplarda birinci oldu. 24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?