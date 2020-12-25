24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Alev Alev, Mucize Doktor, Sol Yanım dünün reyting sonuçları

24 Aralık reyting sonuçlarına yönelik aramalar sürüyor. Dün en çok izlenen dizi, film ve program belli olacak. Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de İyi Aile Babası ve ATV'de ise Bir Zamanlar Çukurova izleyici ile buluştu. Ekranların en çok izlenen yapımları her hafta yeni bölümleri ile reyting sonuçları için yarışıyor. Geçen hafta sonuçlarda en çok izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova tüm gruplarda birinci oldu. 24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?