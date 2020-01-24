Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor kim birinci? 23 Ocak 2020 reyting sonuçları açıklandı

23 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. İzleyiciler izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduklarını merak ediyor. Perşembe akşamlarına damgasını diziler vuruyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX'ta Mucize Doktor yeni bölümleri yayınlandı. 23 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı ise haberimizde sizlerle..