23 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi reyting sonuçları nasıl?

23 Kasım reyting sonuçları sonrası dün akşam ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC gruplarında sıralaması belli olacak. Her gün düzenli olarak yayımlanan yapımlarda reyting sıralaması yoğun ilgi görüyor. 23 Kasım Pazartesi Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış: Büyük Selçuklu, Tv 8'de ise MasterChef, Show Tv'de Çukur ve Star Tv'de Sefirin Kızı yeni bölümleri ile yer aldı. Peki, Pazartesi reyting sonuçları nasıl? 23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?