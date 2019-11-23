23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytingleri..

23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumartesi günlerinin en çok izlenen programları merak ediliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Geçen hafta total puan türünde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci sırayı korumuştu. 23 Kasım reyting sonuçlarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz..