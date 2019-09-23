23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Zalim İstanbul, Yasak Elma, Çukur reyting sıralaması
23 Eylül 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu her gün arama motorunda aranan konular arasına giriyor. Reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. Pazartesi akşamları Show TV’de sevilen dizi Çukur, TRT 1’de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma dizileri izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler izledikleri dizilerin yeni bölümlerin ardından en çok izlenenin hangisi olduğunu merak ediyor. 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..
23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu izleyiciler tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Eylül reytinglerde kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, TRT 1’de Vuslat, , Fox TV’de Yasak Elma, Star Tv'de Çocuk dizisi izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Çukur 22.75 Share alarak birinci, Çukur Özet 16.22 Share alara üçüncü, Yasak Elma dizisi 12.69 Share alarak dördüncü oldu. İşte 23 Eylül reyting sonuçları ile ilgili detaylar..