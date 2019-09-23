23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Zalim İstanbul, Yasak Elma, Çukur reyting sıralaması

23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu izleyiciler tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Eylül reytinglerde kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, TRT 1’de Vuslat, , Fox TV’de Yasak Elma, Star Tv'de Çocuk dizisi izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Çukur 22.75 Share alarak birinci, Çukur Özet 16.22 Share alara üçüncü, Yasak Elma dizisi 12.69 Share alarak dördüncü oldu. İşte 23 Eylül reyting sonuçları ile ilgili detaylar..