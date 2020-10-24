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24 Ekim 2020 Cumartesi 09:17 | Son Güncelleme:

Çukur, Kırmızı Oda, Ramo reyting sonuçları! 23 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Çukur, Kırmızı Oda, Ramo reyting sonuçları! 23 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı"

23 Ekim reyting sonuçları dün akşam izleyiciler tarafından en çok tercih edilen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Kırmızı Oda, Çukur, Ramo, Arka Sokaklar gibi yapımların reyting sonuçları sizlerle...

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Çukur, Kırmızı Oda, Babil, Ramo, Arka Sokaklar gibi yapımların izlenme oranları 23 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.

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