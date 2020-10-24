Çukur, Kırmızı Oda, Ramo reyting sonuçları! 23 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Çukur, Kırmızı Oda, Babil, Ramo, Arka Sokaklar gibi yapımların izlenme oranları 23 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.