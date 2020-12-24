24 Aralık 2020 Perşembe 10:26 | Son Güncelleme:
23 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Sadakatsiz dünün reyting sonuçları
23 Aralık reyting sonuçları açıklandı. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre bir yapım Total, AB ve ABC gruplarından birinci oldu. Her gün yeni bölümleri yayınlanan dizi ve programlar, reyting sonuçlarından yüksek bir sırada yer almak istiyor. Dün akşam ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Fox Tv'de TRT 1'de Benim Adım Melek ekrana geldi. İşte 23 Aralık reyting sonuçları...
23 Aralık reyting sonuçları açıklanınca en çok izlenen yapım belli oldu. Reyting sonuçları peoplemeter adı verilen cihazlar sayesinde Total, AB ve ABC gruplarında sıralanarak ölçülmektedir. Dün ekrana ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Fox Tv'de TRT 1'de Benim Adım Melek, Show Tv'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor yer aldı. Peki, 23 Aralık reyting sonuçları nasıl? İşte 23 Aralık reyting sonuçları