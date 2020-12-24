23 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Sadakatsiz dünün reyting sonuçları

23 Aralık reyting sonuçları açıklanınca en çok izlenen yapım belli oldu. Reyting sonuçları peoplemeter adı verilen cihazlar sayesinde Total, AB ve ABC gruplarında sıralanarak ölçülmektedir. Dün ekrana ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Fox Tv'de TRT 1'de Benim Adım Melek, Show Tv'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor yer aldı. Peki, 23 Aralık reyting sonuçları nasıl? İşte 23 Aralık reyting sonuçları