23 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur reyting sıralaması
Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor.Çukur ve Sefirin Kızı reyting sıralaması nedir? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Star TV’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TV 8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Kim Milyoner Olmaz İster yapımları yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden reytingler ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
23 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Pazartesi akşamları Star TV’de Sefirin Kızı, Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TV 8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Kim Milyoner Olmaz İster yapımları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda yeni dizi Sefirin Kızı AB'de 6.16, ABC1'de 6.87 ve Total'de 5.93 reytingle her 3 kategoride de 4. oldu. Şimdi gözler yeni sonuçlara çevrildi.