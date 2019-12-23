23 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur reyting sıralaması

23 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Pazartesi akşamları Star TV’de Sefirin Kızı, Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TV 8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Kim Milyoner Olmaz İster yapımları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda yeni dizi Sefirin Kızı AB'de 6.16, ABC1'de 6.87 ve Total'de 5.93 reytingle her 3 kategoride de 4. oldu. Şimdi gözler yeni sonuçlara çevrildi.