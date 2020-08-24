23 Ağustos reyting sonuçları yayında! MasterChef, Tövbeler Olsun reyting sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları en çok izlenen yapımları gösteriyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. 6 kişilik eleme adayları arasından, yarışmacı Sedat elendi. TV karşısında pazar keyfi yapan vatandaşlar ise izledikleri dizi, film ve programları reyting sonuçları listesine yansıtmış oldu. Dün akşama ait sonuçlar ise 24 Ağustos reyting listesi içerisinde yer alıyor.