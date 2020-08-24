24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:42 | Son Güncelleme:
23 Ağustos reyting sonuçları yayında! MasterChef, Tövbeler Olsun reyting sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. 24 Ağustos tarihli reyting listesi pazar akşamı TV keyfi yapan vatandaşların tercihlerini yansıtıyor. Dizi, film ve programlar arasından en çok izlenme oranı sahip olan 10 yapım izleyicilerin profilini de göstermiş oluyor.
Reyting sonuçları en çok izlenen yapımları gösteriyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. 6 kişilik eleme adayları arasından, yarışmacı Sedat elendi. TV karşısında pazar keyfi yapan vatandaşlar ise izledikleri dizi, film ve programları reyting sonuçları listesine yansıtmış oldu. Dün akşama ait sonuçlar ise 24 Ağustos reyting listesi içerisinde yer alıyor.