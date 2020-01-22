22 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba Kuruluş Osman, Zemheri reyting sıralaması nedir?
Reyting sonuçları, 22 Ocak Çarşamba günü itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. 22 Ocak 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamları Show TV’de Zemheri dizisi, TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek, ATV’de Kuruluş Osman dizileri ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden dizilerin sıralamaları ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.
22 Ocak reyting sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Zemheri reyting sıralaması nedir? Çarşamba akşamları Show TV’de Zemheri dizisi, TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk, TRT 1’de Benim Adım Melek, ATV’de Kuruluş Osman dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım belli oluyor. Haberimiz içerisinden reytingler ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.