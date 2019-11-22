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  3. 22 Kasım Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sonuçları

22 Kasım Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sonuçları

22 Kasım Reyting sonuçları açıklandı mı" 22 Kasım Cuma Ferhat ile Şirin, Hercai reyting sonuçları

Reyting sonuçları 22 Kasım Cuma günü yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Cuma günü Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Buz Depremi, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit yayınlanıyor. Reyting sonuçları ve sıralaması ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

22 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları televizyonda yayınlanan dizi, film ve programları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 22 Kasım Cuma Show Tv’de Buz Depremi, Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Ferhat ile Şirin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, Tv8’de O Ses Türkiye yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Hercai totalde 19.67 share puanıyla birinci olmuştu. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde


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