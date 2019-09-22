22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 22 Eylül reyting sıralamasında kim birinci? Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Aşk Ağlatır 13.99 Share alarak birinci, Masterchef 12.39 Share alara üçüncü, Yaparsın Aşkım yarışma programı 10.22 Share alarak dördüncü oldu. İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar...