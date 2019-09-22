22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar günü Aşk Ağlatır reyting sıralaması
22 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor.
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 22 Eylül reyting sıralamasında kim birinci? Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total'de Aşk Ağlatır 13.99 Share alarak birinci, Masterchef 12.39 Share alara üçüncü, Yaparsın Aşkım yarışma programı 10.22 Share alarak dördüncü oldu. İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar...