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  • 22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Baraj, MasterChef reyting sonuçları sıralaması nasıl oldu?
23 Eylül 2020 Çarşamba 08:30 | Son Güncelleme:

22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Baraj, MasterChef reyting sonuçları sıralaması nasıl oldu?

22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Baraj, MasterChef reyting sonuçları sıralaması nasıl oldu"

Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları listesi izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapımı listeliyor. 22 Eylül reyting sonuçları dün akşam TV'de en çok izlenen dizi, film ve programları gösteriyor. Dün akşam TV'de Baraj dizisi ve MasterChef'in yeni bölümleri vardı.

TV reyting sonuçları vatandaşların akşam evde izlemeyi tercih ettikleri dizi, film ve programların kaydını tutuyor. Güncel reyting sonuçları izlenme oranlarını listeliyor. Böylelikle izleyici profili ve istekleri de ortaya çıkmış oluyor.

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