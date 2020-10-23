23 Ekim 2020 Cuma 08:06 | Son Güncelleme:
22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Hercai, Mucize Doktor reyting sonuçları
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Hercai, Mucize Doktor, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 22 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.
22 Ekim reyting sonuçları dün akşam izleyiciler tarafından en çok tercih edilen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Hercai, Mucize Doktor gibi yapımların reyting sonuçları sizlerle...