22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Hercai, Mucize Doktor reyting sonuçları

22 Ekim reyting sonuçları dün akşam izleyiciler tarafından en çok tercih edilen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Hercai, Mucize Doktor gibi yapımların reyting sonuçları sizlerle...