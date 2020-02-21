21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Babil, Arka Sokaklar, Survivor reyting sıralaması

21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8’de Survivor 2020, ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yayınlanıyor. İzleyiciler, hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarına göre, totalde Arka Sokaklar birinci, Hercai ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.