21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Babil, Arka Sokaklar, Survivor reyting sıralaması
Reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8’de Survivor 2020, ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid ekranlara gelecek. Peki, ekrana gelecek yapımlardan hangisi birinci olacak? Cuma Hercai, Babil, Survivor reyting sıralaması haberimizde..
21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8’de Survivor 2020, ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yayınlanıyor. İzleyiciler, hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarına göre, totalde Arka Sokaklar birinci, Hercai ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.