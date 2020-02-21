Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1165
  • 6,6321
  • 323.143
  • 116809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Babil, Arka Sokaklar, Survivor reyting sıralaması

21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Babil, Arka Sokaklar, Survivor reyting sıralaması

21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı" Hercai, Babil, Arka Sokaklar, Survivor reyting sıralaması

Reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8’de Survivor 2020, ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid ekranlara gelecek. Peki, ekrana gelecek yapımlardan hangisi birinci olacak? Cuma Hercai, Babil, Survivor reyting sıralaması haberimizde..

21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8’de Survivor 2020, ATV’de Hercai, TRT 1’de  Payitaht Abdülhamid yayınlanıyor. İzleyiciler, hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarına göre, totalde Arka Sokaklar birinci, Hercai ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.

 


Zerrin Özer Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar
Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!
'Bahar rolü hasta etti'
Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
10 yıl sonra bir arada
<p>Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zübeyde Hanım Parkı´ndaki bir boks makinesinin para kut

Boks makinesindeki paralar çalındı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Küre Dağları'nın yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları