21 Ocak reyting sonuçları: Salı günü Ramo, Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması nedir?
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 21 Ocak 2020 reyting sonuçlarında kim birinci? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri ekranlara geliyor. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Hekimoğlu, TRT 1’de Tutunamayanlar, Star TV’de Çocuk, Show TV’de Ramo dizisi ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor.
21 Ocak reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salı günü reyting sonuçlarında kim birinci? Her hafta Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Hekimoğlu, TRT 1’de Tutunamayanlar, Star TV’de Çocuk dizileri yayınlanıyor. Show TV’de ise yeni dizi Ramo ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından izleyiciler reyting sonuçlarını araştırmaya başladılar. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilir, geçen haftanın sonuçlarına ulaşabilirsiniz.