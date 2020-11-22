22 Kasım 2020 Pazar 09:17 | Son Güncelleme:
21 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu?
21 Kasım 2020 reyting sonuçları bugün belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan sonuçlarda Total, AB ve ABC gruplarından yer alan yapımlar açıklanıyor. Dün akşam ekrana Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Tv 8'de MasterChef ve Kanal D'de başlayan yeni dizi Bir Annenin Günahı yer aldı. Peki, 21 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?
21 Kasım 2020 reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçen haftaya kıyasla bu cumartesi reyting sonuçlarında kimin zirvenin sahibi olduğu belli oluyor. Dizi, film ve programların Total, AB ve ABC gruplarında bulunan yerleri açıklanıyor. 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı, Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Tv 8'de MasterChef ve Kanal D'de ise Bir Annenin Günahı izleyici karşısına çıktı. 21 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?