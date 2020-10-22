21 Ekim reyting sonuçları nasıl? Doğduğun Ev Kaderindir, Sadakatsiz, Şeref Sözü reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Şeref Sözü, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 21 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.