22 Ekim 2020 Perşembe 07:53 | Son Güncelleme:
21 Ekim reyting sonuçları nasıl? Doğduğun Ev Kaderindir, Sadakatsiz, Şeref Sözü reyting sonuçları açıklandı mı?
21 Ekim reyting sonuçları dün akşam izleyiciler tarafından en çok tercih edilen yapımları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları sıralamasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, Sadakatsiz, Şeref Sözü gibi yapımların reyting sonuçları sizlerle...
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Reyting sonuçları listesinde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programlar yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Şeref Sözü, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 21 Ekim tarihli reyting sonuçları ile belirleniyor.