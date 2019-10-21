21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Yasak Elma, reyting sıralaması
21 Ekim reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Pazartesi akşamları Show TV’de sevilen dizi Çukur, TRT 1’de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TV 8’de MasterChef, Star TV'de Çocuk yapımları izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor.
?Reyting sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci? merak ediliyor. Pazartesi akşamları Show TV’de sevilen dizi Çukur, TRT 1’de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, Star TV'de Çocuk dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından gözler reyting sıralamasına çevriliyor.