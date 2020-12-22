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  • 21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları
22 Aralık 2020 Salı 09:31 | Son Güncelleme:

21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları

21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı" Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları

21 Aralık reyting sonuçlarına bugün belli olacak. Dün akşam en çok izlenen yapımın sıralaması açıklanacak. Dün akşam TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Fox Tv'de Yasak Elma, Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı ve sevilen yarışma programı MasterChef Tv 8'de ekrana geldi. 21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Sevilen yapımların reyting sonuçları...

21 Aralık reyting sonuçları netleşince ilk 10 programın sıralaması belli olacak. Sevilen dizilerin reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen yapımlar ekrana veda ediyor. 21 Aralık reyting sonuçlarına göre dün ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kız ve MasterChef gibi dizi ve programların Total, AB ve ABC gruplarında sıralaması açıklanacak.

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