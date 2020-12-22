21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları

21 Aralık reyting sonuçları netleşince ilk 10 programın sıralaması belli olacak. Sevilen dizilerin reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen yapımlar ekrana veda ediyor. 21 Aralık reyting sonuçlarına göre dün ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kız ve MasterChef gibi dizi ve programların Total, AB ve ABC gruplarında sıralaması açıklanacak.