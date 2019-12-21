21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Tatlı Yalanım reytingleri..

21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında zirvede yer almak kıyasıya yarışıyor. Bu akşam Kanal D’de Azize, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster,TRT 1’de Kalk Gidelim dizileri yayınlanıyor. 21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..