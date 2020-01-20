20 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı reyting sıramalası..
20 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Her hafta dizilerin , yarışmaların yeni bölümleri ekrana geliyor. İzleyiciler hangi dizinin kaçıncı olduğunu merak ediyor. 20 Ocak Pazartesi Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı, Yasak Elma dizilerinin rekabeti ön planı çıkıyor.20 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..
20 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hangi dizi ya da programın reyting birincisi olduğunu öğrenmek isteyenler reyting sonuçlarını sorguluyor. Sevilen yapımların izlenmesinin ardından reyting sıralaması belli oluyor. Pazartesi günlerine Sefirin Kızı dizisinin de eklenmesi ile reytinglerde değişiklikler görüldü. 20 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..