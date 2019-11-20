20 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba Kuruluş Osman, Kurşun reyting sıralaması
Reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Kasım reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, TV 8’de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. ATV’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final yapmasının ardından heyecanla beklenilen Kuruluş Osman yayın hayatına başlıyor. Sevilen dizilerin ekrana gelmesinin ardından izleyiciler her gün reytigleri merak ediyorlar. Detaylar haberimizde sizlerle.
20 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Çarşamba akşamları TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. ATV’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final yapmasının ardından heyecanla beklenilen Kuruluş Osman yayın hayatına başlıyor. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından açıklanacak olan reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.?20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?