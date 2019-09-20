20 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Her Yerde Sen reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. 20 Eylül Cuma reyting sıralamasında birinci olan dizinin hangisi olduğu merak ediliyor. Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de Hercai, Fox TV’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizleri ekrana geliyor. Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül’de yayınlanmaya başlanacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Her Yerde Sen birinci sırada yer aldı.