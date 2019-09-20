20 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Her Yerde Sen reyting sıralaması
20 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sıralamasında kim birinci? Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de Hercai, Fox TV’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizleri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım belli oluyor. Geçtiğimiz sezon reyting sıralamasında birinci olan Hercai’nin kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor
Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. 20 Eylül Cuma reyting sıralamasında birinci olan dizinin hangisi olduğu merak ediliyor. Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de Hercai, Fox TV’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizleri ekrana geliyor. Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül’de yayınlanmaya başlanacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Her Yerde Sen birinci sırada yer aldı.