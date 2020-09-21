21 Eylül 2020 Pazartesi 09:04 | Son Güncelleme:
20 Eylül Pazar reyting sonuçları: Güncel reyting sonuçları listesi açıklandı mı?
20 Eylül tarihli reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan yapımları listeliyor. Güncel reyting sonuçları bir önceki güne ait verileri gösteriyor. Dizi, film ve programlar arasından en çok izlenenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor.
Güncel reyting sonuçları listesi her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film ve programlar arasında en çok izlenenler reyting sonuçları içerisinde ilk 10'da yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Selin yarışmaya veda eden isim oldu. 21 Eylül reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan yapımları gösteriyor.