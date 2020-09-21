20 Eylül Pazar reyting sonuçları: Güncel reyting sonuçları listesi açıklandı mı?

Güncel reyting sonuçları listesi her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film ve programlar arasında en çok izlenenler reyting sonuçları içerisinde ilk 10'da yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Selin yarışmaya veda eden isim oldu. 21 Eylül reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan yapımları gösteriyor.